wie Hack-Tool bei Super Mario, Super Mario Run Hacks Arbeit

Sobald der Spieler den Benutzernamen in der Hack Run Super Mario, Super Mario Hacks laufen betritt, wird das Tool überprüft, ob der Benutzername ein echter ist. Das Tool kann bitten Sie einen Benutzer, einige andere Informationen bereitzustellen, so dass es eines Benutzers Echtheit überprüfen kann (nur für den Fall, dass Bots versuchen, dieses Tool zu verwenden). Wenn die zur Verfügung gestellten Informationen gefunden wird, um echt zu sein, wäre Super Mario Run Hack das entsprechende ELC20 SUPERMARIORUNHACK Konto mit der angegebenen Anzahl von Münzen füllen. Wenn Betrüger, dann SuperMarioRunHacks den Antrag ablehnen würde, ohne das Konto mit der gewünschten Menge an Münzen zu füllen. Also, geben Sie keinen falschen Benutzernamen oder andere Details auch zum Testen der Hack-Tool. Stellen Sie sicher, dass Sie echte Informationen bereitstellen.