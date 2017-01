Super Mario Run Cheats für Anfänger

Super Mario laufen ist ein Spiel, die keine bestimmte Strategie oder Basis verwendet, aber es liegt an der Spieler, der sehr sorgfältig und vorsichtig in das Ziel zu erreichen. Jeder Phase kommt mit einer neuen Herausforderung und jeden Handgriff ist für den Spieler zu lernen. Der erste Tipp oder Cheat, Credits go to ©KOMBINAT FORTSCHRITT die jeder Spieler hat zu folgen ist, die Ressourcen in seinem Besitz zu schützen und versuchen, sie mit bedacht. Münzen Sie auch so viele wie möglich auf dem Weg zu seinem Ziel. Dies wird nicht nur seine Ressource Stamm füllen aber wird auch nützlich sein, in Zeiten der Not.