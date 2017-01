Super Mario eseguire gioco (Hack) – una guerra

La prima versione del gioco di Mario era in modalità giocatore singolo in cui il giocatore è stato l’unico il gioco con nessun avversari e aveva alcuna fretta di completare i livelli. Non c’era nessuna rivalità, ma la versione più recente è sviluppata come una modalità multi-player in cui quattro persone possono giocare il gioco simultaneamente tutti insieme come una squadra o come quattro diversi competenti giocare online. Qui un giocatore può sfidare l’altro in termini di numero di monete raccolte, tempi in cui ogni livello è completato ecc senza giocare con loro in persona. Tutti i dettagli di Super Mario Run Hack possono essere raccolti dal sito ufficiale di nintendospin.